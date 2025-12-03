احتفل الفنان رامي جمال بنجاح 6 أغاني من ألبومه الجديد "مطر ودموع" بعد تصدرها التريند على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر رامي عبر حسابه الخاص على موقع إنستجرام قائلاً: "مطر ودموع ٦ أغاني تريند يوتيوب من الألبوم اللي بحبه جداً، بشكر ربنا، وبشكر حضراتكم، وبشكر الصناع، وبشكر أصدقائي اللي باركولي على الألبوم".

ويضم ألبوم "مطر ودموع" 12 أغنية، وهي: "ودعتيني"، "أنا عارف"، "فين حكاوينا"، "سيبوها تعيش"، "ماليش غيرك"، "الناس كتير، حاولت أنساه"، "كاس الحظ"، "ياريت ماتجيش"، "سلام"، "كده هموت"، "قد الليالي".

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

