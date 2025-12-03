إعلان

محمد عبدالرحمن يكشف غيابه عن دراما رمضان 2026 (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

12:45 م 03/12/2025
    محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا
    توتا
    محمد عبدالرحمن بمسلسل بريستيج

كشف الفنان محمد عبد الرحمن، الشهير بـ "توتا"، عن عدم مشاركته في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر الإعلامي مصطفى الأغا مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيه مع توتا وسأله عن مشاركته في الأعمال الرمضانية، ورد توتا قائلاً: "رمضان ده لا، بس في العيد ده إن شاء الله موجود، هنعيد مع بعض".

وعلق الأغا على الفيديو، قائلًا: "صدقًا هذا الرجل كبير بأخلاقه وطيبته وأعماله وموهبته".

يذكر أن عبدالرحمن "توتا" يعرض له حاليًا في دور العرض فيلم "ماما وبابا" بطولة ياسمين رئيس، ووئام مجدي، ومن تأليف محمد صادق وإخراج أحمد القيعي.

