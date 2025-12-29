إعلان

موعد ومكان صلاة جنازة عازف العود الراحل هشام عصام

كتب : مصطفى حمزة

12:09 م 29/12/2025

الراحل هشام عصام

كتب-مصطفى حمزة:
حددت أسرة عازف العود الراحل هشام عصام، موعد ومكان صلاة الجنازة، بعد وفاته صباح اليوم الإثنين، إثر إصابته في حادث سير منذ 10 أيام.

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر اليوم الأحد، في مسجد السلام الحي العاشر بمدينه نصر.
وأصيب الراحل هشام عصام في حادث سير بمنطقة المنيل، وأجريت له بعد الحادث، جراحات استئصال أجزاء من الأمعاء والطحال، وعانى من كسر في الساق، ووصف الأطباء حالته بالحرجة جدا.

وبدأ المؤلف الموسيقي هشام عصام، مشواره مع الموسيقار الراحل عبده داغر، قبل ان يصبح من أبرز عازفي العود، في مصر والعالم العربي، و أحيا حفلات "ريستال للعود" في الأوبرا، و ساقية الصاوي ، والعديد من دول أوروبا، وأصدر ألبوم بعنوان "وتر وطير".

وشارك هشام بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، وكذلك في أغاني نخبة من المطربين والمطربات، ومنهم عمرو دياب، وحمزة نمرة.

هشام عصام حادث سير صلاة الجنازة مسجد السلام الحي العاشر

