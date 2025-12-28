كتب-مصطفى حمزة:

أثارت النجمة الفرنسية بريجيت باردو، جدل واسع عبر مشوارها، قبل الإعلان عن رحيلها اليوم الأحد.

وأعلنت مؤسسة أيقونة السينما الفرنسية الراحلة، عبر صفحاتها في مواقع التواصل، عن رحيلها اليوم، وكتبت: "تعلن مؤسسة بريجيت باردو ببالغ الحزن وفاة مؤسسها ورئيستها السيدة بريجيت باردو الممثلة والمغنية المشهورة عالميا".

من هي بريجيت باردو؟

- ولدت في باريس عام 1934، وبدأت كراقصة باليه، وعارضة أزياء، وهي في الـ15 من عمرها.

- حققت بريجيت باردو شهرة عالمية كرمز للتحرر والجمال في الخمسينيات والستينيات، خاصة بعد فيلمها الشهير "وخلق الله المرأة" (1956).

- قامت ببطولة، مجموعة من أبرز الأفلام الفرنسية، ومنها "الاحتقار"، و"الحقيقة"، و"في حالة حدوث مكروه"، و"فيفا ماريا"، و"بابيت تذهب إلى الحرب"، و"خلق الله المرأة"، و"الازدراء"

- فاجأت الراحلة العالم باعتزالها عام 1973، وهي في قمة شهرتها، وعمرها 39 عاماً، لتكرس حياتها للدفاع عن حقوق الحيوان.

- أسست "مؤسسة بريجيت باردو" لحماية الحيوان في عام 1986، لحماية الحيوانات، في فرنسا، وحول العالم، وأقامت ملاجئ خاصة بها، والتي أصبحت من أهم المنظمات في هذا المجال.

- تزوجت بريجيت باردو، أربع مرات، وكان زوجها الأخير هو بيرنارد دي أورمال.

- أصدرت بريجيت باردو، العديد من المؤلفات عن سيرتها الذاتية، وكان آخرها كتاب "أبجديات بي بي" الذي صدر أكتوبر الماضي.






