نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي غادر عالمنا اليوم السبت 27 ديسمبر.

ونشر تركي صور للراحل، وكتب في تعليقه عليها "رحم الله المخرج الكبير داوود عبدالسيد وعزائي لأسرته ومحبيه".

داوود عبدالسيد هو أحد أهم المخرجين في الوطن العربي، قدم للسينما عددا من الأعمال المهمة، بينها: الكيت كات، أرض الخوف، أرض الأحلام، الصعاليك، رسائل البحر، سارق الفرح.