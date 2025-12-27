نور قدري تنعى داوود عبدالسيد: كان ليا الشرف أشتغل معاك

كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة نور قدري عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، المخرج الكبير داوود عبدالسيد الذي غادر عالمنا اليوم السبت 27 ديسمبر بصورة مفاجئة.

ونشرت نور صورة للراحل، وعلقت "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أستاذي ويجعل مثواك الجنة ويصبّرنا جميعا.. كان ليا الشرف إني اشتغل معاك في أول سنين مشواري، اتعلمت منك نظرتك ليا وانت بتقولي كملي المشوار انتي شاطرة وذكية وإياكي تستسلمي، هكمل وهتفضل نصيحتك ليا مكملة.. مع السلامة".

المخرج داوود عبدالسيد ترك إرثا فنيا من الأعمال السينمائية المهمة، من بينها: الكيت كات، الصعاليك، مواطن ومخبر وحرامي، أرض الأحلام، أرض الخوف، رسائل البحر، البحث عن سيد مرزوق.