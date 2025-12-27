محمد علي رزق ناعيا داوود عبد السيد: "ربنا يرحمك يا أستاذ"

كتب- هاني صابر:

نعى الفنان محمد علي رزق، المخرج الراحل داوود عبدالسيد الذي وافته المنية، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وكتب محمد علي رزق، عبر حسابه على إنستجرام: "الأستاذ داوود عبد السيد في ذمة الله، ونسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة و المغفرة، ربنا يرحمك يا أستاذ بحق الحاجات الحلوة اللي عملتها واللي هتفضل عايشة".

ويعد داوود عبدالسيد من مواليد 23 نوفمبر 1946 وحصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967، وبدأ العمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها (الأرض) ليوسف شاهين، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، و (أوهام الحب) لممدوح شكري.

وقدم "داوود" العديد من الأفلام التسجيلية أهمها (وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم 1976)، و(العمل في الحقل 1979)، و(عن الناس والأنبياء والفنانين 1980)، وأخرج عدد من الأفلام منها فيلم (الصعاليك)، فيلم (أرض الخوف)، و (رسائل البحر).