أحمد داوود ونور النبوي يصلان عزاء محمد عبدالمجيد في مسجد الشرطة

كتب - معتز عباس:

تصوير- أحمد مسعد

وصل منذ قليل عدد كبير من نجوم الفن مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد والد الفنان الشاب أحمد عبدالمجيد.

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، أبرزهم الفنان أحمد داوود، الفنان نور النبوي، الفنان وليد فواز، الفنان صبري فواز، وآخرون.

حضر العزاء أيضًا الفنانة تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أ نور، وغيرهم.

وأعلن الفنان الشاب أحمد عبدالحميد وفاة والده الماكيير محمد عبد الحميد بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة أمس الثلاثاء.

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم، الفيل الأزرق.