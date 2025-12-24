إعلان

أحمد داوود ونور النبوي يصلان عزاء محمد عبدالمجيد في مسجد الشرطة

كتب : معتز عباس

08:22 م 24/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وليد فواز في عزاء محمد عبدالمجيد (2)
  • عرض 9 صورة
    وليد فواز في عزاء محمد عبدالمجيد (1)
  • عرض 9 صورة
    مصطفى منصور وخطيبته في عزاء محمد عبدالمجيد
  • عرض 9 صورة
    سارة الشامي تصل عزاء محمد عبدالمجيد
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود يصل عزاء محمد عبدالمجيد
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود يصل عزاء محمد عبدالمجيد في الشيخ زايد
  • عرض 9 صورة
    أحمد داود يصل عزاء محمد عبدالمجيد في مسجد الشرطة
  • عرض 9 صورة
    نور النبوي يصل عزاء محمد عبدالمجيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير- أحمد مسعد

وصل منذ قليل عدد كبير من نجوم الفن مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد والد الفنان الشاب أحمد عبدالمجيد.

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، أبرزهم الفنان أحمد داوود، الفنان نور النبوي، الفنان وليد فواز، الفنان صبري فواز، وآخرون.

حضر العزاء أيضًا الفنانة تارا عماد، النجم أحمد السقا، الفنان مصطفى منصور وخطيبته هايدي رفعت، الفنان خالد أ نور، وغيرهم.

وأعلن الفنان الشاب أحمد عبدالحميد وفاة والده الماكيير محمد عبد الحميد بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة أمس الثلاثاء.

يُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم، الفيل الأزرق.

نجوم الفن مسجد الشرطة الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد عزاء الماكيير الراحل محمد عبدالمجيد نجوم الفن في عزاء محمد عبد الحميد أحمد داوود نور النبوي صبري فواز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان