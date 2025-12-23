كشفت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" على انستجرام، عن نفاد تذاكر حفل النجمة أنغام المقرر إقامته يوم 31 ديسمبر ضمن احتفالات الكريسماس في موسم الرياض

كما أعادت أنغام نشر خبر نفاذ التذاكر عبر خاصية الاستوري على انستجرام، استعدادا لإحياء حفلها الغنائي المرتقب.

روج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل النجمة أنغام، ونشر تركي البوستر الرسمي للحفل عبر خاصية الاستوري على "انستجرام"، والحفل بعنوان "ليلة الحب صوت مصر أنغام".

آخر حفلات أنغام

أحيت أنغام مؤخرا حفلا غنائيا أمام سفح الأهرامات مطلع شهر ديسمبر الجاري، وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت أنغام باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

آخر أغاني أنغام

كان آخر ما طرحته أنغام أغنية بعنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا" عبر صفحاتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، وعلى قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وتخطت نسب مشاهدتها المليون مشاهدة.

