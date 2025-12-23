إعلان

يسرا ناعية الماكيير محمد عبدالحميد: "خالص عزائي لرائد التجميل"

كتب : معتز عباس

07:11 م 23/12/2025

الماكيير الراحل محمدعبدالحميد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

نعت النجمة يسرا الماكيير الراحل محمدعبدالحميد، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت يسرا ستوري لصورة جمعتها بـ محمد عبدالحميد، وكتبت: "خالص عزائي في وفاة الغالي جدا على قلبي الصديق العزيز رائد التجميل محمد عبدالحميد، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

يذكر أن الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرّض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لكن وافته المنية اليوم وشيع جثمانه من مسجد الشرطة.

يسرا ناعية الماكيير محمد عبدالحميد
اقرأ أيضا..
"يا طيب".. إيمان العاصي تنعى الماكيير الراحل محمد عبدالحميد

بفستان جريء.. ميرنا جميل تنشر صور من أحدث ظهور لها

يسرا محمدعبدالحميد انستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أول فيديو لطائرة الوفد الليبي من موقع سقوطها في تركيا
16 ضحية وواقعة هروب طريفة.. مصدر يكشف آخر تطورات مأساة عقار إمبابة
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)