يسرا ناعية الماكيير محمد عبدالحميد: "خالص عزائي لرائد التجميل"

كتب - معتز عباس:

نعت النجمة يسرا الماكيير الراحل محمدعبدالحميد، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت يسرا ستوري لصورة جمعتها بـ محمد عبدالحميد، وكتبت: "خالص عزائي في وفاة الغالي جدا على قلبي الصديق العزيز رائد التجميل محمد عبدالحميد، تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

يذكر أن الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرّض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، لكن وافته المنية اليوم وشيع جثمانه من مسجد الشرطة.



اقرأ أيضا..

"يا طيب".. إيمان العاصي تنعى الماكيير الراحل محمد عبدالحميد





بفستان جريء.. ميرنا جميل تنشر صور من أحدث ظهور لها



