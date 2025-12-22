سميرة سعيد تنشر صورًا من مشاركتها في افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على حضور عزاء الفنانة الراحلة سمية الألفي، مساء اليوم الإثنين، وتقديم واجب العزاء في مسجد عمر مكرم.

حضر العزاء كل من الفنان خالد النبوي، الفنانة منة شلبي مع زوجها المنتج أحمد الجنايني، الفنان أحمد السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان صبري فواز، الفنان محمود حميدة، الفنان محمد علي رزق، الإعلامي طارق علام، وحرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة الفنان أحمد الفيشاوي وشقيقه عمر في محنتهما.

شيرين

وكان من أبرز الحضور الفنانة شيرين التي قام أحمد الفيشاوي بتقبيل يدها فور رؤيته لها وسط مواساة شيرين له في مصابه.

أحمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي وهو يواسي شقيقه عمر، إذ قام أحمد بتقبيل رأس عمر وسط تأثر الشقيان برحيل والدتهما.

منة شلبي وزوجها

حضرت الفنانة منة شلبي مع زوجها المنتج أحمد الجنايني، إذ ظهرت بوجه شاحب بدون مكياج حزنا على رحيل الفنانة سمية الألفي، وقدمت واجب المواساة لـ نجليها أحمد وعمر فاروق الفيشاوي.

طفلة تواسي أحمد الفيشاوي

خطفت طفلة الأنظار في عزاء سمية الألفي، إذ ظهرت وهي تواسي الفنان أحمد الفيشاوي وسط تأثره.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن هم بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان".

