شيرين رضا تتحدث عن مشاركتها في كليب "ييجي الليل" مع أبو

كتب- مروان الطيب:

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن كواليس مشاركتها كموديل في كليب أغنية "ييجي الليل" غناء المطرب أبو، التي تم طرحها منذ أيام وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وحلت شيرين رضا ضيفة على برنامج "ET بالعربي" وعن مشاركتها في الكليب قالت: "مبسوطة وسعيدة اني اشتغل معاه واعمل فيديو كليب، وبقالي كتير معملتش حاجة كموديل، والناس مبسوطة أوي بالأغنية ومبسوطة ان الكليب أبيض وأسود عشان حاجة بتوديكي للزمن اللي فات واحنا كلنا بنحن للزمن اللي فات، وأبو كان عايز يطلع في الكليب إحساس بين اتنين اتفقوا انهم هيتقابلوا وهي مجتش وهو مشي، وراحت بعد سنين طويلة تفتكر إنها مجتش والحب اللي كان بينهم وزعلانة".

أعمال تنتظر عرضها شيرين رضا قريبا

تنتظر الفنانة شيرين رضا عرض فيلم "الملحد" المقرر طرحه بالسينمات نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ويشاركها البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

اقرأ أيضا:

بسبب دورها في "لحم رخيص".. جيهان سلامة: زوجي ضربني بعد الزواج بأسبوع

أيتن عامر تعتذر عن مسلسل «ظروف خاصة – حق ضايع» بسبب تعارض مواعيد التصوير