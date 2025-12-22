إعلان

محمد رمضان ينشر صور وفيديوهات من استعدادات حفل"لاديفانس أرينا" في باريس

كتب : معتز عباس

09:06 م 22/12/2025
    محمد رمضان يستعد لحفله الغنائي (2)
    محمد رمضان يستعد لحفله الغنائي (1)
    محمد رمضان قبل ساعات من حفله الغنائي في باريس

شارك النجم محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا لقطات استعدادًا لحفله الغنائي "لاديفانس أرينا" الذي أقيم في مدينة باريس.

ونشر رمضان صورًا وفيديوهات عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فخور بتكسير الحدود كأول مصري في لاديفانس أرينا باريس شكراً اخويا متري جيمس الليلة ثقة الله هنسطر تاريخ جديد".

وتقام مساء اليوم الاحتفالية الكبرى في ملعب باريس لا ديفينس، بمناسبة مرور 50 عامًا على مسيرة النجم العالمي جون لويس أوبير .

أغنية "بيب بيب" لـ محمد رمضان

وطرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "Beep Beep" عبر قناته على "يوتيوب".

ويأتي طرح الأغنية بعد أن أيدت محكمة مستأنف جنح الدقي، الأربعاء، حكم حبس الفنان محمد رمضان لمدة سنتين، في القضية المتهم فيها بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وذلك مع إيقاف التنفيذ.

