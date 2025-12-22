إعلان

"ردي لايف صوت وصورة".. محمد علي خير يوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب

كتب : مروان الطيب

08:49 م 22/12/2025

الإعلامي محمد علي خير

كتب- مروان الطيب:

خصص الإعلامي محمد علي خير إحدى فقرات برنامجه "المصري أفندي"، للحديث عن شائعة تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب لأزمة صحية ونقلها إلى أحد المستشفيات، وهو ما نفته شيرين عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد علي خير: "الكلام ده مايتردش عليه على فيسبوك، إما تردي لايف صوت وصورة على صفحتك فالناس تطمن عليكي أو تعلني عن حفل تشاركي فيه، الناس مبتطمنش بالكلام، بيطمنوا بالأفعال".

شيرين تنفي تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى

نفت شيرين عبدالوهاب ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

وكتبت شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي أنا بخير الحمد لله وفي بيتي".

وأكدت: "كل الكلام اللي يتم ترويجه على صفحات السوشيال ميديا عن تدهور حالتي الصحية كلام غير صحيح وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الإشاعات السخيفة".

