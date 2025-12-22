كتب - معتز عباس:

حرص الفنان أحمد فاروق الفيشاوي على تنظيم التصوير خلال تلقيه عزاء والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لـ أحمد الفيشاوي وهو يطلب من المصورين إخلاء المساحة أمام باب دخول العزاء من أجل تسهيل دخول الضيوف، قائلًا: "المساحة دي اتعاملوا معاها على أنها ريد كاربت".

أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء الفنانة سمية الألفي، في مسجد عمر مكرم، بحضور أحمد فاروق الفيشاوي وشقيقه عمر.

حضر العزاء الفنان باسم سمرة والفنان أحمد السقا، صبري فواز، عمرو يوسف وكندة علوش، دنيا سمير غانم، شيرين، خالد النبوي، محمد علي رزق، وغيرهم من نجوم الفن.

رحلت الفنانة سمية الألفي عن عالمنا، صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

