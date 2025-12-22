خالد النبوي يواسي أحمد الفيشاوي في عزاء سمية الألفي

محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

محمد رمضان ينشر صور وفيديوهات من استعدادات حفل"لاديفانس أرينا" في باريس

"جيب قصير".. دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم طلقني مع كريم محمود عبد

تصوير- هاني رجب:

انهار الفنان أحمد الفيشاوي ولم يتمالك دموعه أثناء استقباله المعزين في والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، المُقام الآن في مسجد عمر مكرم.

ظهر الفيشاوي يبكي فور وصول الفنانة شيرين التي واسته، وأجهش بالبكاء حزنا على فراقها.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الوسط الفني: الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة.

وفور وصول أحمد الفيشاوي عزاء والدته، جمعه لقاء مؤثر بشقيقه عمر، إذ ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض حزنا على فراق والدتهما، وسط مواساة المتواجدين.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

اقرأ أيضا:

بعد أنباء عن انسحابها.. غادة عبدالرازق تستأنف تصوير مسلسلها الرمضاني "عاليا"

بعد تصدره التريند.. أول رد من إدوارد بعد ظهوره على "كرسي متحرك"