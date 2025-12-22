إعلان

شيرين تواسي أحمد الفيشاوي في عزاء سمية الألفي

كتب : مروان الطيب

07:50 م 22/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد السقا وأحمد الفيشاوي
  • عرض 11 صورة
    الفنان أحمد السقا في عزاء سمية الألفي
  • عرض 11 صورة
    باسم سمرة وعمر فاروق الفيشاوي
  • عرض 11 صورة
    أحمد الفيشاوي يستقبل شيرين في عزاء سمية الألفي
  • عرض 11 صورة
    بكاء أحمد الفيشاوي
  • عرض 11 صورة
    تأثر أحمد الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 11 صورة
    شيرين تواسي أحمد لافيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 11 صورة
    باسم سمرة
  • عرض 11 صورة
    أحمد السقا يواسي أحمد الفيشاوي
  • عرض 11 صورة
    شيرين وأحمد الفيشاوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:

انهار الفنان أحمد الفيشاوي ولم يتمالك دموعه أثناء استقباله المعزين في والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، المُقام الآن في مسجد عمر مكرم.

ظهر الفيشاوي يبكي فور وصول الفنانة شيرين التي واسته، وأجهش بالبكاء حزنا على فراقها.

وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الوسط الفني: الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة.

وفور وصول أحمد الفيشاوي عزاء والدته، جمعه لقاء مؤثر بشقيقه عمر، إذ ظهرا وهما يحتضنان بعضهما البعض حزنا على فراق والدتهما، وسط مواساة المتواجدين.

رحيل سمية الألفي

رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن: بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

اقرأ أيضا:

بعد أنباء عن انسحابها.. غادة عبدالرازق تستأنف تصوير مسلسلها الرمضاني "عاليا"

بعد تصدره التريند.. أول رد من إدوارد بعد ظهوره على "كرسي متحرك"

أحمد الفيشاوي سمية الألفي عزاء سمية الألفي مسجد عمر مكرم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الأرصاد": مصر تدخل ذروة الشتاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة