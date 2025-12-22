إعلان

هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور على "السوشيال ميديا"

كتب : مروان الطيب

07:34 م 22/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هدى الإتربي
  • عرض 4 صورة
    هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 4 صورة
    هدى الإتربي من أحدث جلسة تصوير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هدى مرتدية فستانا جريئا وأنيقا يبرز أنوثتها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية

كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك هدى الإتربي بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال، ومسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

بسبب دورها في "لحم رخيص".. جيهان سلامة: زوجي ضربني بعد الزواج بأسبوع

أيتن عامر تعتذر عن مسلسل «ظروف خاصة – حق ضايع» بسبب تعارض مواعيد التصوير

هدى الإتربي انستجرام مسلسل العتاولة 2

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الأرصاد": مصر تدخل ذروة الشتاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة