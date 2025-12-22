خالد النبوي يواسي أحمد الفيشاوي في عزاء سمية الألفي

محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

محمد رمضان ينشر صور وفيديوهات من استعدادات حفل"لاديفانس أرينا" في باريس

"جيب قصير".. دينا الشربيني في العرض الخاص لفيلم طلقني مع كريم محمود عبد

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت هدى مرتدية فستانا جريئا وأنيقا يبرز أنوثتها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات هدى الإتربي الفنية

كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة 2" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك هدى الإتربي بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال، ومسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

بسبب دورها في "لحم رخيص".. جيهان سلامة: زوجي ضربني بعد الزواج بأسبوع

أيتن عامر تعتذر عن مسلسل «ظروف خاصة – حق ضايع» بسبب تعارض مواعيد التصوير