إعلان

حزن وصدمة أحمد الفيشاوي أثناء تلقيه عزاء والدته سمية الألفي

كتب : معتز عباس

07:31 م 22/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احمد السقا يقدم واجب العزاء لاحمد الفيشاوي (1)
  • عرض 9 صورة
    احمد السقا يقدم واجب العزاء لاحمد الفيشاوي (2)
  • عرض 9 صورة
    باسم سمرة يقدم واجب العزاء لـ أحمد الفيشاوي
  • عرض 9 صورة
    احمد السقا يقدم واجب العزاء لاحمد الفيشاوي (3)
  • عرض 9 صورة
    حزن وتأثر احمد الفيشاوي في عزاء والدته (2)
  • عرض 9 صورة
    حزن احمد الفيشاوي في عزاء والدته
  • عرض 9 صورة
    باسم سمرة يصل عزاء سمية الالفي
  • عرض 9 صورة
    صدمة احمد الفيشاوي في عزاء والدته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

ظهرت ملامح الحزن والصدمة على وجه الفنان أحمد الفيشاوي، أثناء تلقيه عزاء والدته الفنانة سمية الألفي.

أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء الفنانة سمية الألفي، في مسجد عمر مكرم، بحضور أحمد فاروق الفيشاوي وشقيقه عمر وأفراد من الأسرة والأصدقاء.

واستقبل أحمد وعمر الفيشاوي المعزيّن من الأصدقاء ونجوم الفن، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الراحلة سمية الألفي.

حضر العزاء بمسجد عمر مكرم، الفنان باسم سمرة والفنان أحمد السقا، وغيرهم من نجوم الفن.

أحمد الفيشاوي سمية الألفي عزاء سمية الألفي مسجد عمر مكرم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الأرصاد": مصر تدخل ذروة الشتاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة