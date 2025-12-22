حزن وصدمة أحمد الفيشاوي أثناء تلقيه عزاء والدته سمية الألفي
كتب : معتز عباس
تصوير / هاني رجب:
ظهرت ملامح الحزن والصدمة على وجه الفنان أحمد الفيشاوي، أثناء تلقيه عزاء والدته الفنانة سمية الألفي.
أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء الفنانة سمية الألفي، في مسجد عمر مكرم، بحضور أحمد فاروق الفيشاوي وشقيقه عمر وأفراد من الأسرة والأصدقاء.
واستقبل أحمد وعمر الفيشاوي المعزيّن من الأصدقاء ونجوم الفن، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الراحلة سمية الألفي.
حضر العزاء بمسجد عمر مكرم، الفنان باسم سمرة والفنان أحمد السقا، وغيرهم من نجوم الفن.