صورة نادرة.. نيللي كريم تستعيد ذكرياتها مع الباليه

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها على السوشيال ميديا صورة نادرة من ذكرياتها في تدريبات الباليه.

ونشرت نيللي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: " عبر حسابها "القديم كالذهب، هذه اللحظة التي لا تُنسى، ومشاركتها بعد كل هذه السنوات".

نالت الصور إعجاب عدد من نجمات الفن، منهن: "صبا مبارك، أيتن عامر، بدرية طلبة، كندة علوش، ريم رأفت، وغيرهن.

آخر أعمال نيللي كريم الفنية

شاركت الفنانة نيللي كريم في فيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب، والذي عرض ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "روائع عربية".

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين ودنيا ماهر.