أحمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر ويقبل رأسه في عزاء والدتهما

أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء الفنانة سمية الألفي، الذي يقام في مسجد عمر مكرم.

ووصل الفنان أحمد الفيشاوي العزاء لاستقبال المعزيّن من نجوم الفن والأصدقاء، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الراحلة.

وكان في مقدمة المتواجدين في العزاء عمر فاروق الفيشاوي، وظهر وهو يستقبل المعزين، وسط تأثره برحيل والدته.

ظهر الفيشاوي متأثرا برحيل والدته، وجمعه لقاء مؤثر مع شقيقة عمر، وهو يقبل رأس شقيقه و يواسيه، حزنًا على وفاة والدتهما الراحلة سمية الألفي.

رحيل سمية الألفي

توفيت الفنانة سمية الألفي صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

شيع جثمانها يوم السبت من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن، بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

