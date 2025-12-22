إعلان

أحمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر ويقبل رأسه في عزاء والدتهما

كتب : معتز عباس

07:08 م 22/12/2025
    احمد الفيشاوي وشقيقه عمر في عزاء والدتهما
    احمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي في عزاء سمية الالفي (1)
    احمد الفيشاوي وعمر الفيشاوي في عزاء سمية الالفي (2)
    احمد الفيشاوي حديث جانبي مع أسرته (1)
    احمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر (2)
    احمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر
    احمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر (1)
    احمد الفيشاوي حديث جانبي مع أسرته (2)

أقيم مساء اليوم الإثنين، عزاء الفنانة سمية الألفي، الذي يقام في مسجد عمر مكرم.

ووصل الفنان أحمد الفيشاوي العزاء لاستقبال المعزيّن من نجوم الفن والأصدقاء، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة الراحلة.

وكان في مقدمة المتواجدين في العزاء عمر فاروق الفيشاوي، وظهر وهو يستقبل المعزين، وسط تأثره برحيل والدته.

ظهر الفيشاوي متأثرا برحيل والدته، وجمعه لقاء مؤثر مع شقيقة عمر، وهو يقبل رأس شقيقه و يواسيه، حزنًا على وفاة والدتهما الراحلة سمية الألفي.

رحيل سمية الألفي

توفيت الفنانة سمية الألفي صباح السبت 20 ديسمبر الجاري، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

شيع جثمانها يوم السبت من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين وسط حضور نجوم الفن، بسمة وأشرف زكي ومحمود حميدة ومنير مكرم وعفاف رشاد والإعلامي رامي رضوان.

عزاء سمية الألفي أحمد الفيشاوي عمر الفيشاوي

