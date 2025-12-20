توفيت صباح اليوم السبت، الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما.

وفي لقاء سابق لها، تحدثت فيه عن طليقها الراحل فاروق الفيشاوي وعلاقتها به وابنيها أحمد وعمر.

وقالت سمية الألفي في لقاء سابق ببرنامج "واحد من الناس" متحدثة عن طليقها فاروق الفيشاوي: "مفتاح قلبي خده ومشي، وكان مع فاروق، وهي نسخة واحدة مطلعاها من وأنا عمري 20 سنة، وحتى بعد الانفصال.. ده فاروق في الطلاق أحلى بكتير من الزواج".

وتابعت: "أحيانا بفضفض مع ابني عمر بس، وكل حاجة فيا كانت قوية لحد ما اتوفى فاروق".

وأوضحت: "بحلم أحمد يجيبلي طفل ونسميه فاروق يمكن ساعتها الدنيا يبقى ليها شكل تاني، واللي جوه قلبي هم فاروق وأحمد وعمر".

واستكملت: "أنا تعبت قلبي كتير عشان كنت بعانده، وعاندته يوم ما انفصلت عن فاروق، وكنت لسه صغيرة ومش فاهمة وقتها وكان عندي أحمد وعمر وقتها أطفال، وفاروق طول عمره محب للحياة، كان يوميا عندنا سهرة فيها حوالي 40 واحد من أصحابه، وأنا بقيت أم لطفلين عايزين يناموا بدري، ومحتاجة أصحى معاهم عشان هيروحوا المدرسة، وأنا كان ليا استايل حياة مائل للهدوء أكتر للبيت وأمي ربيتني إن البيت والأولاد أهم حاجة، بس أنا اكتشفت اني غلطت بعدها كان لازم أوفق بينه وأعمله اللي يسعده وفي نفس الوقت معانا أحمد وعمر".

وتابعت: "وحتى هو لو متزوج واحدة غيري أو أنا متزوجة واحد غيره، كنا في حياة بعض بأعياد ميلاد أحمد وعمر، وكنا لازم نبقى مع بعض، كان بيبقى واحشني لما بتعدي فترة مبشفهوش، بس مكنتش بقدر أقوله انت وحشتني عشان مجرحش مشاعر الزوجة أو الزوج، وهو كان نفس الحكاية، وكنت ببص في عينه بحس بكل الكلام، احنا ربينا بعض واحنا قصة كفاح ونضال وكان عمره 24 سنة وأنا 20 سنة، وكنا بنذاكر لبعض".

وأضافت: "قلبي مجنون عشان اللي تبعد عن فاروق قلبها يبقى مجنون، وقولتله (بحبك وهفضل أحبك لآخر يوم في عمري)، وندمت على طلاقي منه، ومكناش بنفترق حتى واحنا مطلقين".