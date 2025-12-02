إعلان

بإطلالة غريبة… داليا البحيري تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صور)

كتب : نوران أسامة

02:03 م 02/12/2025
    داليا البحيري تفاجئ جمهورها بإطلالتها
    داليا البحيري ببدلة وكرافتة
    داليا البحيري ببدلة أنيقة
    ببدلة وكرافتة داليا البحيري تخطف الأنظار
    ببدلة وكرافتة داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور
    بإطلالة غربية داليا تتألق في أحدث ظهور
    أحدث ظهور لداليا البحيري
    داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور
    داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور
    أحدث جلسة تصوير لداليا البحيري
    أحدث ظهور لداليا البحيري عبر إنستجرام

شاركت الفنانة داليا البحيري مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجابًا كبيرا من جمهورها.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة وصفها البعض بالغريبة، إذ ارتدت بدلة رجالية مع كرافت.

وحازت الصور على تفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "بسم الله ما شاء الله", "العشق", "الملكة", "برنسيسة", "أنيقة بجد", "مش رجالي دي", "الأناقة في صورة".

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري خطفت الأنظار خلال الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تألقت بإطلالتين مميزتين، إحداهما في حفل الافتتاح والأخرى في حفل الختام.

