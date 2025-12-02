بعد تأكيد مصطفى كامل وجود فساد بملف الإسكان بالموسيقيين.. أول تعليق لـ

شاركت الفنانة داليا البحيري مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجابًا كبيرا من جمهورها.

ونشرت داليا الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة وصفها البعض بالغريبة، إذ ارتدت بدلة رجالية مع كرافت.

وحازت الصور على تفاعل واسع من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "بسم الله ما شاء الله", "العشق", "الملكة", "برنسيسة", "أنيقة بجد", "مش رجالي دي", "الأناقة في صورة".

يُذكر أن الفنانة داليا البحيري خطفت الأنظار خلال الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تألقت بإطلالتين مميزتين، إحداهما في حفل الافتتاح والأخرى في حفل الختام.

