هاجر السراج مع ميران عبد الوارث وسط الثلوج في جورجيا (صور)

كتب - معتز عباس:

كشف الثنائي مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور تفاصيل عن علاقتهم وحياتهم الزوجية في لقائهم مع منصة "gossipsonline".

ونشرت "gossipsonline" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، يظهر مشاركة مي عز الدين وأحمد تيمو في لعبة هي عبارة عن الإجابة عن أسئلة تكشف تفاصيل عن علاقتهم الزوجية وحياتهم الشخصية.

وجاءت الأسئلة والإجابات كالتالي:

- "مين بقى بيفتح باب التلاجة الساعة 2 الفجر ويخرب الدنيا أكل؟": "مي بتفحت التلاجة أكيد مش أنا".

- "مين اللي بيتسحب من غير صوت عشان يطلع يسهر برا في اللفينج؟"، رد أحمد ومي: "محدش فينا بيعمل كدا".

- "مين اللي في اختلاف صغير بيتقمص وميتكلمش؟، رد أحمد تيمو: "مي طبعا بس على قبلي زي العسل".

- "مين بيحب السوشيال ميديا والتيك توك والترند الجديدة؟"، ردت مي: "أحمد ومعملناش تيك توك لسة بس انا بشجعها تتصور وتنزلها".

- "مين اللي بيصالح التاني الأول حتى لو هو غلطان؟"، رد أحمد: "والله أنا".

- "مين اللي بيقلب على التيك توك لغاية الفجر ومتابع أم خالد وأم شيماء؟"، رد الثنائي: "مش بنشوفهم محدش فينا".

وظهر الثنائي سويًا في حفل منصة شاهد وإحدى شركات الاتصالات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين مشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عرض في رمضان الماضي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم، آسر ياسين، دياب، أشرف عبد الباقي، من إخراج تامر محسن.



