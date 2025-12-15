علق الإعلامي عمرو أديب على الانتقادات التي وجهها الفنان محمد صبحي لفيلم "الست"، والذي يتناول سيرة السيدة أم كلثوم.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر": "النقد غير الانتقام"، مشيرًا إلى أن صبحي اتهم الفيلم بأنه جزء من "مؤامرة خارجية"، مضيفًا أن مثل هذه الادعاءات تأتي لتغطية مواقف شخصية وتصفية حسابات قديمة: "برده الناس مش هتنسى السواق الغلبان اللي جري وراك".

وأضاف أديب: "الاتهام بالتبعية يطول شركات الإنتاج المشتركة في إنتاجه، واللي غالبيتها شركات وطنية تمتلكها الدولة".

وتابع: "هل الدولة هتعمل مؤامرة على نفسها؟"، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات غير مقبولة خاصة عندما تأتي من فنان مخضرم درس النقد والمسرح.

وأشار عمرو أديب إلى أن العديد من الفنانين وكُتَّاب الرأي قد ردوا على انتقادات صبحي، مؤكدين أن الفيلم يمثل "عملًا جادًا محترمًا متكلفًا فيه تعب".

وتابع إن من حق أي شخص أن ينتقد الفيلم فنيًا، لكن الوصول إلى اتهام القائمين عليه بـ"الخيانة" و"اختراق الفن المصري" هو أمر "غير مقبول وعيب وعبثي".

ولفت مقدم "الحكاية"، إلى أن الفيلم قد يثير فضول جيل جديد ليسأل عن أم كلثوم وعصرها وإسهاماتها، معتبرًا أن هذه نتيجة إيجابية.

وأكد أديب على ضرورة الفصل بين النقد الموضوعي والمواقف الشخصية، قائلاً: "إنك ما تقدرش زملائك وفنهم وتعبهم.. عيب".