ظهر الفنان أحمد العوضي، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وتفاعل مع متابعيه من خلال مسابقة، يقوم فيها بمنح مبلغ مالي للفائزين.

وخلال البث قال العوضي: "الحمد لله بحسب جوجل مسلسل فهد البطل الأعلى بحثا في مصر سنة ٢٠٢٥، زي ما كان حق عرب الأعلى بحثا في ٢٠٢٤، وكان رقم واحد في مصر"

وتابع العوضي: " إن شاء الله مسلسل علي كلاي هيبقى الأعلى بحثا والأعلى مشاهدة عشان يبقى ٣ سنين على التوالي الأول"

واستكمل: "زي ماكان فهد البطل رقم ١ في مصر وعلى مستوى العالم العربي، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجرا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعا"

وأضاف: "أقل حاجة أعملهالكم إني أعمل مسابقة وتكسبوا فيها، والمليان بيودي للفاضي"

وتابع العوضي: "إن شاء الله السنة دي نبقى الأعلى مشاهدة ومبيعا، ويبقى الفرق بينا وبين رقم ٢ و ٣ زي من هنا لمطروح كده"

مسلسل "علي كلاي" بطولة: أحمد العوضي، درة، انتصار، يارا السكري، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سينتيا خليفة