أحمد العوضي في بث مباشر: "أنا دلوقتي الأعلى أجرًا والأعلى مشاهدة ومبيعا في مصر"
كتب : منال الجيوشي
أحمد العوضي
ظهر الفنان أحمد العوضي، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وتفاعل مع متابعيه من خلال مسابقة، يقوم فيها بمنح مبلغ مالي للفائزين.
وخلال البث قال العوضي: "الحمد لله بحسب جوجل مسلسل فهد البطل الأعلى بحثا في مصر سنة ٢٠٢٥، زي ما كان حق عرب الأعلى بحثا في ٢٠٢٤، وكان رقم واحد في مصر"
وتابع العوضي: " إن شاء الله مسلسل علي كلاي هيبقى الأعلى بحثا والأعلى مشاهدة عشان يبقى ٣ سنين على التوالي الأول"
واستكمل: "زي ماكان فهد البطل رقم ١ في مصر وعلى مستوى العالم العربي، وكل اللي أنا فيه بفضل ربنا وبفضلكم، وأنا دلوقتي النجم الأعلى أجرا في مصر، والأعلى مشاهدة والأعلى مبيعا"
وأضاف: "أقل حاجة أعملهالكم إني أعمل مسابقة وتكسبوا فيها، والمليان بيودي للفاضي"
وتابع العوضي: "إن شاء الله السنة دي نبقى الأعلى مشاهدة ومبيعا، ويبقى الفرق بينا وبين رقم ٢ و ٣ زي من هنا لمطروح كده"
مسلسل "علي كلاي" بطولة: أحمد العوضي، درة، انتصار، يارا السكري، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سينتيا خليفة