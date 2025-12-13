إعلان

عبلة كامل تبعث رسالة طمأنة للجمهور.. وتشكر الرئيس: " لفتة حنونة منه وأنا بخير"

كتب : حسن مرسي

09:52 م 13/12/2025
وجهت الفنانة عبلة كامل رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تبنيه مبادرة رعاية علاج الفنانين على نفقة الدولة.

وقالت كامل، خلال تسجيل صوتي أذاعته الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "الصورة"، عبر فضائية "النهار": "أشكر الرئيس السيسي على تبني علاج الفنانين، وقد تفاجأت بهذه القرارات، وهي لفتة حنونة وهايلة منه، وسعدت بها جداً".

وأكدت عبلة كامل: "أنا كويسة وبخير، وكنت قد أجريت عمليات من قبل وأنا الآن على ما يرام، ولا أحتاج إلى شيء".

وأضافت: "أشكر كل الناس الذين دعوا لي، وأقول لهم إن شاء الله ترد عليكم الملائكة وتقول لكم ولكم بمثلها".

و نفت عبلة كامل امتلاكها لأي حسابات شخصية على منصات السوشيال ميديا، مؤكدةً أنها لا تنوي إنشاء أي صفحات في المستقبل.

وقالت: "ليس لدي أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يكون لدي حتى ألقى وجه ربي".

وأردفت: "دائرتي مغلقة جدًا، وأي تصريح ليس عن لساني أو لسان المقربين مني فهو غير صحيح".

