غادة عادل تتصدر التريند بسبب "فيها إيه يعني" و"عيلة دياب عالباب"

تصدر اسم الفنانة غادة عادل، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب انطلاق تصوير فيلمها الجديد "عيلة دياب عالباب" الذي يجمعها مع الفنان محمد سعد، وأيضا طرح فيلمها "فيها إيه يعني" على منصة يانجو الرقمية في الوقت الذي لا يزال فيه الفيلم يعرض بالسينمات.

ويمثل فيلم "عيلة دياب عالباب" عودة التعاون بين غادة عادل ومحمد سعد بعد مرور 24 عاما منذ فيلم "إسعاف 55" الذي قدمت فيه شخصية الطبيبة وفاء، وتم طرحه عام 2001.

فيلم "عيلة دياب عالباب" يشارك في بطولته محمد سعد وغادة عادل ودنيا سامي وهيدي كرم وآخرين ، وإخراج وائل إحسان الذي بدأ تصوير الفيلم.

بينما فيلم "فيها إيه يعني" يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معينة للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

ويخوض بطولته ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، وإخراج عمر رشدي حامد.