علق الفنان حلمي عبد الباقي وكيل ثاني نقابة الموسيقيين، على قرار إحالته إلى التحقيق من نقابة المهن الموسيقية، بسبب الأزمة التي نشبت بينه وبين النقيب مصطفى كامل.

ونشر حلمي عبد الباقي فيديو لايف عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قال إيه إنه فوجئ بتحويله للتحقيق، ولا يعلم السبب، مؤكدًا أن كل تصريحاته في الفيديوهات السابقة كانت صادقة ويمتلك ما يثبت ذلك.

وأضاف: "أنا طلبت من النقيب العام يحلف على المصحف ويقول أنه كان بيكذب في أي كلمة قلتها، أنا بدافع عن نفسي وكرامتي اللي اتهانت من خلال الفيديو المسرب، والقانون بيقول إقالة حلمي عبدالباقي يكون من خلال الجمعية العمومية، لكن تحقيق في تحقيق وشطب كل دا ظلم وأنا مش هسكت ومكمل للآخر".

وأكد أنه سوف يقيم مؤتمرًا صحفيا الفترة المقبلة للرد على كافة الاتهامات التي وجهت له، متابعًا: "الجمعية العمومية غير العادية لما حققوا مع إيمان البحر درويش وتم شطبه، رجع للقضاء الإداري وأخذ حكم بطلان كل التحقيقات دي وأنه يرجع تاني مكانه ولكن لم يُنفذ القرار".

واختتم: "أنا جاهز وعندي ما يثبت كل كلمة بقولها وأنا متمسك بحقي ومكمل للآخر أيا كانت النتيجة، أنا مش طمعان في أي حاجة أكتر من إثبات برائتي من أي حاجة اتقالت عليا، أنا عارف أن فيه نية لإقصائي من النقابة، لكن ربنا الحق هو اللي هيجيب حقي وحق أي مظلوم".

يذكر أنه تداول الأيام الماضية مقطع صوتي من اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب مصطفي كامل، وما تضمنه من اتهامات بالتقصير في العمل على بعض الملفات التي تخص النقابة من أهمها ملف الإسكان.

