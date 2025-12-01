محمد رمضان يوجه رسالة لـ محافظ المنوفية بعد تكريمه للشهيد "حسن"

وجه النجم محمد رمضان، رسالة لمحافظ المنوفية بعد قراره بتكريم الشهيد حسن الذي ضحى بنفسه لإنقاذ حياة 13 طالبة من الغرق.

وكتب رمضان ، عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا محافظ المنوفية على تكريمه للشهيد البطل (حسن) الذي ضحى بحياته لإنقاذ حياة ١٣ طالبة من الغرق وخالص عزائي لزوجته وعائلته وأهالي محافظته (المنوفية).. اللهم أرحمه هو وموتانا جميعا وأسكنهم الفردوس الأعلى".

يذكر أن، محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية "معاك للصبح" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلماته وألحانه.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "متخافش أنا جنبك، ميل قلبك عليا، أنا ليك أنت بس، وأنت ليا، اتطمن أنا معاك، ناسي العالم وانا وياك،يا حبيبي مش ممكن انساك،ومعاك للصبح".

