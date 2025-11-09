دنيا عبدالعزيز وسيد رجب.. توافد نجوم الفن على عزاء والد محمد رمضان

محمد رمضان يستقبل المعزين في وفاة والده بمسجد الشرطة

بسمة بوسيل تنشر صورًا من عيد ميلاد ابنها آدم بحضور طليقها تامر حسني

بحضور علاء وجمال ونجوم الفن.. 25 صورة من عزاء والد محمد رمضان في مسجد الشرطة

مي عمر تكشف صورًا جديدة من مسلسل "الست موناليزا" رمضان 2026

كتب - معتز عباس:

تصوير /إسلام فاروق:

توافد نجوم الفن على عزاء والد الفنان محمد رمضان، المقام حاليًا بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر.

وحرص عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء، أبرزهم الفنان سيد رجب، الفنانة دنيا عبدالعزيز، الفنان عصام السقا، وغيرهم.

وشيع جثمان والد الفنان محمد رمضان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن منهم: أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سلامة.