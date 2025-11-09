إعلان

بعد انفصالهما.. 20 صورة جمعت هنادي مهنا بزوجها أحمد خالد صالح

كتب : سهيلة أسامة

04:55 م 09/11/2025
تصدر اسم الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء حول انفصالهما.

وتجاهل الثنائي حتى الآن التعليق على تلك الشائعات.

يُذكر أن الفنانة هنادي مهنا يُعرض لها حاليًا فيلم "السادة الأفاضل" في جميع دور العرض، تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

