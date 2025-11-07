محمد رمضان يصل بسيارته الـ"تسلا" لجنازة والده بمسجد مصطفى محمود

تصوير- أحمد مسعد:

وصل قبل قليل، النجم محمد رمضان، بسيارته الـ"تسلا" إلى مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، ليرافق جثمان والده ويحمله إلى داخل المسجد لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب انتهاء صلاة الجمعة.

كان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء وكتابة نعي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعوا له بالرحمة والمغفرة ولـ محمد رمضان وشقيقه محمود وأسرتهما بالصبر على الفراق.