منة فضالي تنعى والد محمد رمضان: ربنا يرحمه ويصبركم

نعت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والد النجم محمد رمضان، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 7 نوفمبر.

ونشرت منة صورة تجمع رمضان بوالده، وعلقت "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله الحاج رمضان محمود حجازي، والد صديقي الغالي النجم محمد رمضان ومحمود رمضان".

وتابعت "صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد مصطفى محمود (المهندسين) والدفن في مقابر 6 أكتوبر. ربنا يرحمه يا رب ويصبركم، ربنا يصبر قلبكم علي الفراق".

كان الفنان محمد رمضان أعلن وفاة والده، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".