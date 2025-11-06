بالصور.. أشرف زكي يشارك في تشييع جثمان المؤلف أحمد عبدالله

تصوير- أحمد مسعد:

شارك الفنان أشرف زكي في تشييع جثمان المؤلف الراحل أحمد عبد الله، والذي بدأ منذ قليل وسط حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم المخرج أشرف فايق، والمنتج أحمد السبكي، والفنان سعد الصغير، وصبري فواز.

ونعت نقابة المهن السينمائية المؤلف الراحل أحمد عبد الله عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء في بيانها: "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، صدق الله العظيم. ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل السيناريست الكبير أحمد عبد الله".

وتابع البيان: "نُشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان".

ويُعد المؤلف الراحل أحمد عبد الله من أبرز كُتّاب السينما المصرية، وقدم عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة، منها: "الفرح"، "يا أنا يا خالتي"، "المحكمة"، "الحرامي والعبيط"، "كباريه"، "صباحو كدب"، "قصة الحي الشعبي"، "لخمة رأس"، "عيال حبيبة"، "فول الصين العظيم"، "غبي منه فيه"، "اللمبي"، "ابن عز"، "55 إسعاف"، و"الناظر".

