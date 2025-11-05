"في لحظة هدوء".. أمينة خليل تمارس "اليوجا" وتخطف الأنظار برشاقتها

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهرت أمينة خليل بأكثر من إطلالة مختلفة، ونشرت صورًا لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس رياضية وتلعب "اليوجا" وسط بحيرة مياه، وصورًا أخرى ترتدي فستان سهرة أنيق.

كانت آخر مشاركات الفنانة أمينة خليل بفيلم "X مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنان محمد ممدوح، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول طبيب أمراض نفسية يتولى إصدار تقرير نفسي عن مجرم خطير حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته ووالد ابنه، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج معتز التوني.

