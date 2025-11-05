بدء تصوير مسلسل "الكينج" المقرر عرضه في رمضان 2026

أعلن المنتج عبدالله أبو الفتوح عن بدء تصوير مسلسل "الكينج"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، بطولة الفنان محمد إمام.

ونشر عبدالله أبو الفتوح صورة لـ"كلاكيت" العمل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله، توكلنا على الله، رمضان 2026 على MBC مصر وشاهد بإذن الله".

ويشارك في بطولة المسلسل محمد إمام، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ويجري حاليًا التعاقد مع باقي أبطال العمل.

يُذكر أن آخر أعمال محمد إمام كان مسلسل "كوبرا"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، وشارك في بطولته مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق.

