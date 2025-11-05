شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها صورًا جديدة من داخل الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، خلال حضورها إفطارًا بدعوة من الأنبا يوسف مطران في جنوب أمريكا.

وظهرت في الصور رفقة الفنانة ليلى علوي، ولبلبة، وهاني رمزي، ونشرت اللقطات عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "دعوة على الإفطار من الأنبا يوسف مطران جنوب أمريكا ورئيس جائزة الاستنارة بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي".

وتابعت: "شكرًا جزيلًا للأنبا يوسف رجل الدين المستنير، وشكرًا لكل الآباء المحترمين المستنيرين، الأب يوأنس، شكرًا لكلمتك الرائعة عن الفن الراقي، والأب بطرس شكرًا لمجهوداتك العظيمة في خدمة كل محتاج للمساعدة".

وأضافت: "تحياتي لكم جميعًا ولكل الجالية المصرية في ناشفيل الذين حققوا نجاحات رائعة وشرفوا اسم مصر من أكبر الأطباء ورجال الأعمال، تحيا مصر وأهل مصر في كل مكان في العالم".

يذكر أن إلهام شاهين كانت آخر مشاركتها كانت في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، وظهرت كضيف شرف في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد عرض فيلم "الشاطر" على منصة "يانجو بلاي"





حمادة هلال يهنئ ابنته راما بعيد ميلادها.. ماذا قال؟



