هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة مؤخرًا، في جلسة تصوير لإحدى المجلات العربية.



ونشرت هدى على حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل، كشف عن جمالها وأناقتها.



وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال كله"، "نجمة الكون"، "جمال ودلال"، "الله عليكي يا فنانة".



آخر أعمال هدى الإتربي الفنية.



شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025.



مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.



