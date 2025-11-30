تصوير- إسلام فاروق

وجه معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، شكره لفنان العرب محمد عبده، مشيرًا إلى أن الفرقة الموسيقية المصاحبة له تضم 50 في المئة من عازفين سعوديين، وهو ما يعد إنجازًا مهمًا يعكس تطور الكفاءات السعودية في هذا المجال.

وأقيم مساء السبت مؤتمر الموسيقى العربية الأول بالعاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، وبحضور نخبة من نجوم الفن

وشدد آل الشيخ على أهمية المؤتمر، وأن يكون هناك تنسيق وتكامل بين جميع الجهات المعنية في العمل الموسيقي، بما يضمن توثيق المقامات الشرقية الصوتية وتصويرها وتسجيلها وفق منهجية علمية موحدة