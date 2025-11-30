إعلان

حدث بالفن |بكاء ابنة محمد هنيدي وأول ظهور لـ هاني مهنا بعد تعرضه لوعكة صحية

كتب : مصراوي

12:08 ص 30/11/2025
حدث بالفن |بكاء ابنة محمد هنيدي وأول ظهور لـ هاني مهنا بعد تعرضه لوعكة صحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ وفاة ابن شقيقة الفنانة تيسير فهمي، بكاء ابنة محمد هنيدي في عقد قرانها، ما لا تعرفه عن محمد عبدالعاطي بعد حبسه عامين، رقص هستيري لـ أروى جودة وزوجها مع غناء رامي صبري، ناهد السباعي ترقص مع أروى جودة في حفل زفافها، أول ظهور للموسيقار هاني مهنا بمؤتمر الموسيقى العربية بالرياض بعد تعرضه لوعكة صحية، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية:

عمرو يوسف السلم والثعبان هاني مهنا تيسير فهمي محمد هنيدي أروى جودة ناهد السباعي

إعلان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320