بإطلالة صيفية وبدون مكياج.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث ظهور

نشرت الفنانة سارة سلامة صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على أحد الشواطئ.

ظهرت سارة في الصورة بإطلالة صيفية وبدون مكياج خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

تفاعل الجمهور مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى بنوتة في العالم"، "خايف أعلق لمراتي تعلقني"، "منورة الدنيا يا قمر"، "عسل بزيادة".

آخر أعمال سارة سلامة الفنية

كانت آخر مشاركات سارة سلامة الفنية بمسلسل "نقطة سودة" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد بدير، أحمد مجدي، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول رضوى وشقيقها صلاح اللذان يجهزان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر السيوفي وعلي السيوفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

أعمال تنتظر عرضها سارة سلامة قريبا

تشارك سارة سلامة في مسلسل "السرايا الصفرا" بطولة وفاء عامر، ناصر سيف، حسني شتا، إيهاب فهمي، منة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج جوزيف نبيل.

