حلمي عبدالباقي عن بلاغه للنائب العام: "واقعة سب وإهانة شخصية"

حرص المطرب الكبير حلمي عبدالباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، على توضيح سبب بلاغه للنائب العام مؤكدا أنها بشأن واقعة سبّ وإهانة شخصية موجّهة له.

وكتب حلمي، عبر حسابه على فيسبوك: "إخواني وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية.. أود أن أوضح لحضراتكم أن ما يتم ترويجه مؤخرًا من حملات ممنهجة بهدف الإساءة لصورتي أمام الرأي العام ومحاولة الزجّ باسمي في وقائع لا تمتّ للنقابة بصلة، هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة".

وتابع: "البلاغ الذي تقدمتُ به كان بشأن واقعة سبّ واهانة شخصية موجّهة لي أنا، ولا علاقة لها بعمل النقابة من قريب أو بعيد، ومن يقبل على نفسه التلفظ بتلك العبارات، فهو وحده المسؤول عنها أمام الله وأمام القانون".

واستكمل: "لقد شرّفني الله بخدمتكم داخل النقابة، وبذلتُ ما في وسعي دون تقصير يومًا واحدًا، وسجلات العمل شاهدة على ذلك، وضميري المهني يشهد أمام الله أنني لم أسع يومًا لهدم النقابة أو الإضرار بها، بل كنت وما زلت شريكًا في كل نجاح تحقّق".

وأضاف: "ما أقوله اليوم ليس دفاعًا عن نفسي بقدر ما هو إحترام لكم، أنتم من تقيّمون، وأنتم من تشهدون، وأؤكد مجددًا أن الحق سيظهر، وثقتي بالله ثم بكم كاملة.. لكم مني كل التقدير والاحترام".

يذكر أن، حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، تبادلا مؤخرا الاتهامات، عبر مقاطع فيديو نشرت على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بينها "فيسبوك".