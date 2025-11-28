تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة أروى جودة بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي، جون باتيست، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

خضعت أروى جودة لجلسة تصوير رومانسية مع زوجها، ظهرت خلالها مرتدية فستان الزفاف والسعادة تغمرها بدخولها عش الزوجية.

أروى جودة وعقد قرانها

فاجأت الفنانة أروى جودة جمهورها ومتابعيها بعقد قرانها يناير الماضي بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، ونشرت صور من عقد القران عبر حساباتها على السوشيال ميديا وكتبت:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

آخر أعمال أروى الفنية وأعمال تنتظر عرضها قريبا

كانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة في الدراما التلفزيونية بالجزء الثاني مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم صبري فواز، نسرين أمين، دياب، فرح يوسف، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة، عمرو موسى وآخرون.

تشارك أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه أخر" بطولة النجم ياسر جلال، محمد علاء، نوران ماجد، نور يهاب تأليف عمرو الدالي، إخراج محمد يحيى مورو.

