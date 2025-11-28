"اختبار صعب وحريق كبير".. أول تعليق من محمد إمام على حريق ديكور مسلسله

احتفل النجم محمد هنيدي مساء اليوم الجمعة، بعقد قران ابنته فريدة في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر هنيدي والسعادة تغمره بعقد قران ابنته وسط الأهل والأصدقاء، وارتدت فريدة فستان أبيض بسيط وحجاب أبرز جمالها.

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي:"قمر بالحجاب، العروسة شبه والدها، قمر شبه هنيدي، محتشمة وجميلة، العروسة جميلة ومريحة، ربنا يسعدها".

احتفل محمد هنيدي خطوبة ابنته فريدة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الخطوبة، وخطفت فريدة الأنظار بإطلالتها البسيطة، حيث ارتدت فستان أبيض مرتدية الحجاب، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع والدها وخطيبها وسط فرحة الحضور.

