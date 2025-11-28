"قمر بالحجاب وشبه والدها".. تعليقات الجمهور على ابنة محمد هنيدي في حفل

كشفت الفنانة رانيا منصور عن استمتاعها بوقتها بجزيرة سيشل.

نشرت رانيا مقاطع فيديوهات من رحلتها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على البحر.

آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي عرض مؤخرا على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسم حامد.

أعمال تنتظر عرضها رانيا منصور قريبا

تشارك الفنانة رانيا منصور بفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

