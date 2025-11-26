تطورات الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت وأول حفله له بعد تعافيه

وجه الموسيقار عمر خيرت، الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الصحة على اهتمامهما بحالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها، مؤكدًا أن ذلك أعطاه دفعة كبيرة لاستعادة نشاطه بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وقال عمر خيرت ببرنامج"يحدث في مصر"، إنه بحمد الله تعافى تمامًا، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يعكس تقدير الدولة المصرية للفنانين، مبديًا سعادته بالحب والدعم الذي شعر به من الجمهور.

وأضاف، أنه سيبدأ البروفات والحفلات مع بداية الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن أول حفلة له ستكون في قطر يوم 5 ديسمبر، موضحًا أن الرحلة لن تكون مجهدة له وأن الأطباء طمأنوه على حالته الصحية.

وأكد أنه يستعيد نشاطه تدريجيًا ويستعد بشكل مكثف لكل حفلة، معربًا عن شعوره بالخوف قبل كل حفلة كما لو كانت أول تجربة له، مما يدفعه للتحضير بشكل قوي ومنظم لضمان أفضل أداء.