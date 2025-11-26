خالد منيب يحيي ذكرى وفاة عمه عامر منيب ويطلب الدعاء له

أحيا المطرب الشاب خالد منيب، ذكرى وفاة عمه المطرب الكبير الراحل عامر منيب التي توافق اليوم الأربعاء 26 نوفمبر.

ونشر خالد منيب، صورة عمه الراحل، عبر حسابه على إنستجرم، وعلق: "النهاردة الذكرى السنوية لحبيبي عمو عامر.. الله يرحمك يا حبيبي رحمة واسعة و يعفو عنك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى إن شاء الله، أسألكم الفاتحة والدعاء".

ورحل عامر منيب عن عالمنا بعد رحلة ناجحة من الأعمال الغنائية في 26 نوفمبر 2011.

وكان خالد منيب قد أهدى مؤخرا أول ألبوماته الغنائية لعمه الراحل، قائلا:" أول ألبوم ليا عمال تحلى.. حابب أهديه إلى حبيبي وأستاذي الأول اللي ألهمني أتعلم كلً حاجة اتعلمتها في الموسيقى، عمو عامر، وأتمنى الألبوم يليق بالمسؤولية اللي أنا شايلها إن شاء الله".