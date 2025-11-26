إعلان

"فستان قصير".. هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في دبي

كتب : معتز عباس

06:24 م 26/11/2025
    هدى المفتي (1)
    هدى المفتي تتجول داخل مول دبي (1)
    جلسة تصوير لهدى المفتي
    هدى المفتي تزور دبي
    هدى المفتي وأحد الأصدقاء داخل مول دبي (1)
    هدى المفتي وأحد الأصدقاء داخل مول دبي (2)
    هدى المفتي تتجول داخل مول دبي (2)
    هدى المفتي (2)

خطفت الفنانة هدى المفتي الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة من زيارتها الأخيرة لإمارة دبي الإماراتية.

ونشرت هدى صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" داخل أحدى المولات الشهيرة، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير، والتي تفاعلت معها الفنانة ليلى زاهر، والفنانة ياسمينا العبد.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "دايما مختلفة ومتألقة"، "أحسن واحدة"، "أجمل بنت في الكون"، "حلو الفستان".

مشاركات هدى المفتي الفنية

آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض في رمضان 2025، بطولة انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد فرج.

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

