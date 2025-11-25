انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025 في دورته الـتاسعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وخطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان "ضيافة" الدولي، أبرزهم الفنانة غادة عبدالرازق التي ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مفتوح من الضهر، والفنانة أمينة خليل، التي ظهرت بفستان لامع وجريء، والفنانة هنا الزاهد، التي ظهرت بإطلالة شتوية مرتدية فستان طويل وجاكت جلد أسود.

كما شهدت السجادة الحمراء، وصول النجمين أحمد حلمي ووآسر ياسين، وحرصا على التقاط الصور التذكارية.

وتتضمن فعاليات مهرجان (DIAFA)، الذي يقام مرسى بوليفارد بدبي فستيفال سيتي، ويستمر على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، برامج فنية هامة، وتقديم المزيد من فرص اكتشاف المواهب ومشاركة التجارب الفنية المتميزة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي عن إهداء الدورة التاسعة من المهرجان إلى "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، باعتباره أحد أبرز الرموز المؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية.

