أحمد حلمي وأمينة خليل الأبرز.. 25 صورة لنجوم الفن في مهرجان ضيافة بـ دبي

كتب : معتز عباس

09:12 م 25/11/2025
    __وصول الأيقونة غادة عبدالرازق مهرجان الضيافة (1)
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان دبي (2)
    __وصول الأيقونة غادة عبدالرازق مهرجان الضيافة (2)
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان دبي (3)
    أحمد حلمي يصل مهرجان دبي السينمائي (1)
    أحمد حلمي يصل مهرجان دبي السينمائي (2)
    استقبال اسر ياسين في مهرجان دبي للسينما (1)
    استقبال اسر ياسين في مهرجان دبي للسينما (2)
    آسر ياسين على الريد كاربت في مهرجان الضيافة بدبي
    آسر ياسين على الريد كاربت في مهرجان دبي
    اطلالة مميزة لهنا الزاهد في مهرجان ضيافة بدبي (1)
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان دبي (4)
    أمينة خليل تتألق على الريد كاربت (2)
    اطلالة مميزة لهنا الزاهد في مهرجان ضيافة بدبي (2)
    أمينة خليل تتألق على الريد كاربت (3)
    أمينة خليل تصل مهرجان الضيافة في دبي (2)
    أحمد حلمي على ريد كاربت مهرجان دبي (1)
    تصوير هنا الزاهد على الريد كاربت (1)
    تصوير هنا الزاهد على الريد كاربت (2)
    غادة عبدالرازق بإطلالة جريئة (2)
    أمينة خليل تصل مهرجان الضيافة في دبي (3)
    وصول غادة عبدالرازق مهرجان دبي السينمائي (1)
    وصول غادة عبدالرازق مهرجان دبي السينمائي (2)
    أمينة خليل تصل مهرجان الضيافة في دبي (1)

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي في دبي 2025 في دورته الـتاسعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وخطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء من مهرجان "ضيافة" الدولي، أبرزهم الفنانة غادة عبدالرازق التي ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل مفتوح من الضهر، والفنانة أمينة خليل، التي ظهرت بفستان لامع وجريء، والفنانة هنا الزاهد، التي ظهرت بإطلالة شتوية مرتدية فستان طويل وجاكت جلد أسود.

كما شهدت السجادة الحمراء، وصول النجمين أحمد حلمي ووآسر ياسين، وحرصا على التقاط الصور التذكارية.

وتتضمن فعاليات مهرجان (DIAFA)، الذي يقام مرسى بوليفارد بدبي فستيفال سيتي، ويستمر على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، برامج فنية هامة، وتقديم المزيد من فرص اكتشاف المواهب ومشاركة التجارب الفنية المتميزة.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي عن إهداء الدورة التاسعة من المهرجان إلى "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، باعتباره أحد أبرز الرموز المؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية.

أحمد حلمي بمهرجان ضيافة مهرجان ضيافة اسر ياسرين مهرجان ضيافة امينة خليل في مهرجان ضيافة غادة عبدالرازق مهرجان ضيافة هنا الزاهد مهرحان ضيافة

