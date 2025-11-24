ياسمين العبد تبكي على الهواء بسبب والدها: "نسبة نجاته من الأورام 2%"

تستعد الفنانة الشابة ياسمينا العبد للظهور ضيفة في برنامج "ABtalks" تقديم الإعلامي أنس بوخش، غدًا الثلاثاء في التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت القاهرة.

وكشفت ياسمينا عن علاقتها القوية بوالدها وذلك في برومو نشر عبر حساب أنس بوخش الرسمي على موقع "انستجرام".

وظهرت ياسمينا باكية في حديثها مع أنس بوخش: "بالنسبالي عيلتي أهم عيلة في الحياة، لو عملت أشعة على قلبي هتلاقي صورة أبويا أنا بصورة كتير، لو هو مش تمام أنا مبقاش تمام".

وعن حالته الصحية الحرجة، ذكرت ياسمينا: "طيبة الأورام قالت إن نسبة النجاة 2% هو يا اما هنعمل عملية وهنصحى أو مش هنصحى".

شاركت الفنانة ياسمينا العبد في مسلسل "ميدترم"، بطولة جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، أمنية باهي و يوسف رأفت، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مجموعة من الطلاب المصريين والعرب الذين يدرسون في إحدى الجامعات المصرية، تأليف محمد صادق، إخراج مريم الباجوري.

كانت آخر مشاركات ياسمينا العبد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

